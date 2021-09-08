Бишкек, 8 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Киргизские власти ведут переговоры с правительством России об увеличении объема поставок бензина, не облагающегося экспортной пошлиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и промышленности Киргизии.

Александр Латышов ИА Красная Весна Цистерны

В ведомстве отмечают, что согласно действующим условиям соглашения о беспошлинных поставках республика уже получила 398 тысяч тонн беспошлинного бензина. А оставшихся 62 тысяч тонн недостаточно для нужд страны.

И из-за прекращения беспошлинных поставок бензин в Киргизии может резко подорожать.