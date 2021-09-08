Москва, 8 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже снижается на незначительные 0,02%, оставаясь на отметке 73,26 рубля. Евро теряет 0,12% отступая до 86,62 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«В первой половине дня котировки российской валюты продолжали стартовавшее 7 сентября снижение, но в районе отметки 73,50 руб./доллар встретили сопротивление, после чего медленно восстанавливаются.

Евро слабеет к доллару на ожиданиях заседания Евроцентробанка, на котором, вероятно, зайдет речь о сокращении мер монетарного стимулирования при сохранении нулевой ключевой ставки.

Поддержку российской валюте оказывает отскок на сырьевых рынках, где почти по всем ключевым товарам отмечается положительная динамика. Кроме того, на очередном аукционе МинФина по размещению ОФЗ спрос превысил предложение почти втрое.

Одновременно с этим представитель ведомства заявил, что условия заимствования на внутреннем рынке достаточно благоприятны, и в размещении новых евробондов нет необходимости.

Часть участников рынка считает, что ускорение инфляции в августе и сентябре будет разовым явлением, а затем её темпы замедлятся. В связи с этим высказываются предположения, что на заседании ЦБ РФ 10 сентября ключевая ставка будет повышена не на 0,5 процентного пункта, а на 0,25 — до 6,75%.

Если это случится, то рубль может просесть, но сегодня, на фоне позитивных настроений на нефтяных торгах укрепление российской валюты, вероятно, продолжится», — считает эксперт.

Читайте также: Против рубля играет несколько факторов