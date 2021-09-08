Кишинёв, 8 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Молдавии зарегистрированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, которые были привиты от этой болезни. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Национального агентства по общественному здравоохранению.

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«Из них пять человек получили только одну дозу вакцины (включая одного человека с полным циклом вакцинации), а один человек получил обе дозы вакцины», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что во всех случаях смерть наступила из-за осложнений, вызванных болезнью и сопутствующими хроническими заболеваниями. Отмечается, что связи между гибелью людей и вакцинацией нет.

Стоит отметить, что в Молдавии, по официальным данным на 8 сентября, в общей сложности были привиты более 20% жителей страны. Было использовано более 1,3 млн доз вакцин.