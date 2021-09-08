Москва, , 15:50 — REGNUM В Госдуме обращение депутатов Верховной рады к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО назвали бесполезной тратой времени, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Верховная Рада

«Парламентариям Украины очевидно нечем заняться, раз они тратят время на подобные обращения», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Угрозами вступить в НАТО Украина пытается напрячь Россию, но на самом деле упорно ведёт к краху собственное государство, уверен парламентарий.

«Печальный пример действий США в Афганистане с позорным бегством и оставленными на произвол людьми, должен бы стать сигналом всем, кто надеется на искреннюю дружбу с Вашингтоном. США всегда и везде действуют исходя исключительно из своих интересов, не пекутся о тех, «кого приручили» и не желают нести ответственность за содеянное», — отметил Железняк.

Верховная рада не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО. Обращение к Конгрессу США поддержали всего 24 депутата при 226 необходимых.

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