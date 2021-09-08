Москва, 8 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Переход к «зелёной» экономике по масштабам можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания. Об этом 8 сентября в рамках Московского финансового форума заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Roscongress.org Алексей Кудрин

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«Сейчас мы считаем, что идёт четвёртая промышленная революция, внутри этой промышленной революции будет другая революция — это переход к так называемой зелёной экономике, безуглеродной, — пояснил Кудрин. — Масштаб преобразований, которые ждут весь мир в ближайшие 20 лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания».

Глава ведомства напомнил, что мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике, а России будет необходимо сократить существенно сократить экспорт углеводородов.

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«По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%», — уточнил глава Счётной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд (14 трлн рублей) к 2050 году. По его словам, глобальный энергопереход будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП в год, и он будет достижимым при условии, что две трети мировой энергии будут добываться из возобновляемых источников.