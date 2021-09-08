Осло, , 15:44 — REGNUM 13 сентября жители Норвегии пойдут на избирательные участки, где изберут следующий состав стортинга, который сформирует правительство. Пандемия коронавируса и экономические разногласия — одни из главных вопросов, но наибольший упор в завершающейся избирательной кампании был сделан на климате и вопросах, связанных с добычей нефти. Об этом 8 сентября сообщил шведский телеканал SVT.

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Вопрос добычи нефти для Норвегии болезненный — отрасль создает важные рабочие места и приносит стране большие доходы, но также приводит к значительным выбросам парниковых газов в атмосферу.

Представители многих партий обсуждают, как отказаться от нефтедобывающей модели экономики в долгосрочной перспективе. На самом деле только «Зеленые» хотят установить конкретный временной показатель — 2035 год, к которому Норвегия должна отказаться от добычи черного золота. Однако члены других партий все же полагают, что Норвегии лучше продолжать добычу газа и нефти, чем если это делали бы другие страны, где не действует жестких природоохранных норм.