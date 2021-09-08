Стокгольм, 8 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Многие исследователи полагают, что для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, необходимы так называемые бустерные дозы. В свою очередь, профессор Каролинского института в Стокгольме Матти Селлберг считает, что ревакцинация третьим компонентом может быть недостаточной. Об этом он заявил 8 сентября в эфире телеканала SVT.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Не исключено, что придется вообще ставить четыре-пять прививки. Весь вопрос состоит лишь в том, когда их нужно ставить», — предположил профессор.

По его мнению, третья доза для лиц старше 65 лет может стать актуальной после начала 2022 года. А что касается младших возрастных групп, то Селлберг не исключает необходимости ревакцинации и для них тоже.

«Нет ничего странного в том, что существуют молодые возрастные группы. И все знают, что они никуда не денутся и что вакцинацию нам надо будет продолжать долго», — добавил Селлберг.