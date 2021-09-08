Стокгольм, 8 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Переполненные стадионы и концертные залы, работа в офисе и плотно сидящие друг к другу посетители пабов — так будет выглядеть жизнь в Швеции после 29 сентября, когда правительство снимет последние существенные ограничения. Однако не все эпидемиологи полагают, что объявленные 7 сентября послабления отвечают эпидемиологической действительности. Об этом 8 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

ulrich_berkner Фанаты сборной Швеции по футболу

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В интервью SVT профессор вирусологии Университета Умео Фредрик Элг назвал решение властей «политической уловкой». Он понимает, что существуют большие финансовые стимулы для снятия ковид-ограничений, но в то же время он обеспокоен тем, что это приведет к увеличившемуся распространению коронавируса.

«В этот раз это тоже сделано совершенно несвоевременно. Сейчас у нас растет уровень распространения коронавирусной инфекции, и все больше людей госпитализируется. Определенные критерии для снятия ограничений существовали, но выполнены они не были … Мне кажется, что власти делают опасный шаг», — заявил профессор.