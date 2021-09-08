Москва, , 15:31 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Совет Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Все, кто знал Евгения Николаевича и работал вместе с ним, будут помнить его как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя, внесшего значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление и развитие страны, сохранение лучших традиций российских спасателей», — цитирует Матвиенко пресс-служба верхней палаты парламента.

«Дела и поступки Евгения Николаевича навсегда останутся для нас нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа», — отметила парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководитель МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

Временно исполнять обязанности главы МЧС России будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Зиничев остался до конца верен своему долгу