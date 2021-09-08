Москва, 8 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Летом 2022 года жилье в России может снизиться в цене не больше чем на 5% в среднем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова, комментируя прогнозы экспертов Счетной палаты РФ о том, что цены на жилье достигли максимума.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Не согласна с тем, что жилье подорожало до максимальных значений. Льготная ипотека не была единственным фактором роста цен на недвижимость. Если будет продолжаться рост платежеспособного спроса населения, а государственная социально-экономическая политика на это и направлена, то стоит ожидать стабилизации цен до декабря и затем дальнейшего предновогоднего ралли, — сказала Седова. — Небольшое снижение цен может наблюдаться в ближайшие два-три месяца и, возможно, в летний период 2022 года. Однако снижение не будет более чем на 5% в среднем».

По ее словам, наибольшей корректировке может подвергнуться жилье бизнес-класса (до 8%), при этом стоимость жилья экономкласса снизится в пределах 3−4%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ценами на жилье в РФ высказался заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.