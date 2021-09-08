Москва, 8 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Министерство РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий временно возглавит первый заместитель главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом этом 8 сентября сообщил информированный источник.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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»По действующим нормативным документам, в случае отсутствия главы министерства врио министра становится первый зам — это Александр Чуприян», — пояснил ТАСС собеседник.

Он уточнил, что, так как и министр, и его первый заместитель накануне отправились в командировку в Норильск, сейчас обязанности министра исполняет замглавы МЧС Илья Денисов.

Добавим, что должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян занимал с 2006 года по 2018 год. С июня 2018 года занял пост первого заместителя министра чрезвычайного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.