Москва, 8 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Нельзя быть уверенным в том, что в России темпы роста цен на квадратный метр жилья не будут измеряться двузначными величинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Жилье

«Давайте проанализируем спрос. Льготная ипотека сохранилась, хотя из-за обрушения «потолка», то есть максимально возможной суммы привлечения, уйдет в регионы. Но в любом регионе льготную ипотеку со ставкой 6% годовых назвать доступной можно только с натяжкой. Рост средней ставки по ипотеке в зону 8−10% годовых радикально не изменит спрос на нее. Ипотека была и остается элитарным продуктом, формирующим ожидания роста цен на недвижимость. Договора долевого участия как самая массовая форма покупки жилья на первичном рынке также фиксирует нижний уровень цен в перспективе до трех лет. Если бы мы ожидали падения цен в трехлетнем периоде либо к этому были бы предпосылки, то спрос бы не рос, а сокращался», — сказал Ордов.

По его словам, при любом подозрении на снижение спроса объемы ввода новых квадратных метров сократятся.

«Мы видели это много раз. А скидки на рынке жилья никогда не имели системного и массового характера, — сказал Ордов. — Текущая система должна дать нам гарантию отсутствия недобросовестных девелоперов, а гарантии стоят денег. Хочется верить, что в ближайшие годы рост цен за квадратный метр жилья не будет двухзначным, но уверенности в этом нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на рост стоимости строительства в РФ нового жилья повялило ужесточение монетарной политики Центрального банка.