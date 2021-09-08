Стокгольм, , 15:31 — REGNUM Следующим лидером «Социал-демократов» в Швеции должен быть человек с сильным интересом к культуре и искусству. Об этом заявил 7 сентября бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон в ходе онлайн-семинара, организованном аналитическим центром Tiden, сообщила 8 сентября новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Поиски нового лидера «Социал-демократов» в Швеции продолжаются полным ходом. В свою очередь Перссон считает, что социал-демократическая идеология исторически не имеет сильной связи с культурной жизнью и искусством в качестве «очевидных ориентиров для лидерства в партии Социал-демократов». Поэтому эту тенденцию следует исправить.

«Мы живем в то время, где характерны столько резкие слова, как «свиное хрюканье», и другие уничижительные замечания. Но мы лучше этого, мы ставим себя выше этого, и мы отмечаем для себя примеры, которые делают нас лучше как людей. И я бы хотел, чтобы такие ценности разделял лидер партии, который также красиво умел бы читать стихи», — заявил Перссон в ходе семинара.

Читайте ранее в этом сюжете: Игеман не будет баллотироваться на пост лидера «Социал-демократов» в Швеции