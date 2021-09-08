Стокгольм, 8 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг рассматривает нынешнего министра финансов страны Магдалену Андерссон в качестве наиболее подходящего нового лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции. Об этом он заявил 8 сентября в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«Она является подходящей для этого женщиной, той женщиной, которая приведет партию к победе на выборах», — заявил Дамберг перед журналистами.

Отмечается, что сам бороться за пост лидера своей партии Дамберг отказался.

«Могу вам сказать, что я не являются кандидатом на этот пост. Те, кто со мной знакомы, знают, что я к этому не стремился. Я думаю, что у Социал-демократов есть очень сильный кандидат в лице Магдалены Андерссон», — отметил министр.