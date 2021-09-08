Москва, 8 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Имя главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего в Красноярском крае, следует присвоить одной из московских улиц. Об этом председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил 8 сентября ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улицы Москвы

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Он отметил, что Зиничев — настоящий герой и человек, многие годы отдавший героической профессии. Он был замечательным человеком, отцом и дедом, его смерть оказалась героической и трагической.

Память этого человека нужно увековечить. Если в Мосгордуму поступят соответствующие предложения, их обязательно поддержат.

«У нас есть такое место в Давыдково, <…> возможно, именно там и увековечим память», — сказал Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссёра Александра Мельника, который сорвался с выступа и упал в воду. Оба скончались от полученных травм. Трагедия произошла к Красноярском крае.

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