Москва, 8 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В России большинство жителей, выбирая между ценой и качеством автомобиля, всё чаще будут ориентироваться на цену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в РФ автомобили будут дорожать из-за дефицита микрочипов.

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«Думаю, можно согласиться, что не каждый будет покупать ручку «Паркер», чтобы писать. Так и большинство жителей РФ, выбирая между ценой и качеством, будут ориентироваться на цену, — сказал Тимофеев. — Большинство автопроизводителей дают гарантию от трёх до пяти лет, но есть ещё и стоимость обслуживания. Снижение покупательской способности — очень сильный фактор, и спрос на автомобили разделился на два полюса: больше стало способных купить дорогих «баварцев» и больше — желающих купить машину экономкласса. Однако в обоих сегментах продажи снизились в сравнении с прошлым и позапрошлым годом».

При этом он подчеркнул, что падение в РФ продаж «свалить только на отсутствие денег в кармане» не получится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2021 года продажи новых машин снизились и в Германии.