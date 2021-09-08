Москва, , 15:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

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«Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

Временно исполнять обязанности главы МЧС России будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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