Белград, , 15:12 — REGNUM Свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева направил президент Республики Сербия Александр Вучич. Текст телеграммы 8 сентября приводит пресс-служба сербского лидера.

Президент Сербии Александр Вучич (сс) European People's Party

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Как отметил Вучич, он «с грустью воспринял известие о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению других в самых тяжёлых ситуациях».

«Выражаю глубочайшие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зинчева», — также говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, также прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, который должен был быть посвящен развитию Арктики и Северного морского пути.

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