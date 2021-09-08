Москва, 8 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Как правило, крупные газовые аварии и ЧП, например, как в Ногинске случаются по двум причинам — неаккуратное обращение с газом жителями или некачественное обслуживание газосистем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридического центра @Nugen_urist Марат Аблязов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место взрыва в Ногинске

«К сожалению, результат всегда один — существенный имущественный вред и человеческие жертвы. И, если в первом случае ответственность целиком ложиться на нерадивого жильца, то во втором ущерб придется взыскивать с коммунальщиков.

Отводя саму беду на второй план, стоит отметить, что второй случай наиболее благоприятен для потерпевших, ведь с жильца получить компенсацию будет гораздо сложнее, чем с коммунальщиков, даже в судебном порядке. Ответственность же коммунальщиков наступает в том числе и по закону о защите прав потребителей.

Каждый новый случай сам по себе не предотвратит следующий. Нужно обратить внимание на отсутствие каких либо профилактических мер.

Несмотря на наличие нормативных актов, четко регулирующих порядок обращения с бытовым газом, контроль и обслуживание, все эти меры покрыты абсолютным формализмом, как например — периодическая проверка газовщиками газового оборудования.

Нарушения выявлены, а дальше пустота. Списки проблемных квартир так и остаются висеть в подъездах домов до следующего происшествия. А ведь законом предусмотрена ответственность за нарушения при обращении с газом, только он почти никогда не работает.

Необходимо начать с малого — проводить беседы с жильцами, обучать их пользоваться современной техникой, привлекать к административной ответственности, предупреждая грубые нарушения. Только тогда таких нелепых аварий как в Ногинске случаться не будет», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве в девятиэтажном жидом доме в подмосковном городе Ногинск пострадали 13 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

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