Цюрих, Швейцария, 8 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова на пять лет. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба организации.

Noc.by Дмитрий Басков

Отмечается, что решение было принято после 10 месяцев расследования, которое было проведено дисциплинарным комитетом IIHF. Срок дисквалификации Баскова отсчитывается с 10 сентября 2021 года.

«Принимая во внимание нарушения, которые, как установлено, совершил Басков, комитет считает, что отстранение от деятельности, связанной с хоккеем, сроком на пять лет является адекватным», — говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Басков угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических взглядов, а также «пытался влиять на других людей, чтобы поддержать правительство Белоруссии».

В IIHF также определили, что Басков злоупотребил положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, в заявлении отмечается, что в ноябре 2020 года ФХБ и Басков были проинформированы о начале расследования предполагаемой причастности чиновника к смерти активиста белорусской оппозиции Романа Бондаренко, который подвергся нападению и впоследствии умер в больнице.

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