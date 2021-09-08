Москва, 8 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Данные о падении продаж крепкого алкоголя в России, в частности, водки связаны прежде всего с тем, что сравниваются показатели 2020 и 2021 годов. В 2020 был необычно высокий спрос на водку из-за пандемийных ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

Th1234 Водка

«На самом деле сейчас наблюдается общее снижение рынка и не только в сегменте алкогольной продукции. Это связано с падением покупательной способности населения. Люди переходят на более дешевые менее крепкие напитки.

Кроме того, играет роль и антиалкогольная политика. К сожалению, она влияет на снижение потребление алкогольной продукции в незначительной степени.

В дальнейшем снижение объемов продаж любой продукции, в том числе и алкогольной, может продолжиться из-за неблагоприятных экономических показателей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные продажи водки в России в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, или на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства.

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