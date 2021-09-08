Ереван, , 14:52 — REGNUM В той ситуации, в которой находится Армения, помпезное празднования Дня независимости республики является неуместным. Об этом, как передаёт агентство «Новости Армении», 8 сентября заявил журналистам депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Агван Варданян.

Он заявил, что после поражения в войне в Нагорном Карабахе суверенитету Армении был нанесёт тяжёлый удар. Депутат считает, что планируемое властями страны празднование независимости якобы нужно для того, чтобы отвлечь жителей от реальных проблем и вызовов.

«Армения из субъекта международных отношений стала объектом. Какое-либо масштабное и красочное празднование Дня независимости — это бред и демонстрация бесстыдства», — сказал Варданян.

Стоит отметить, что День независимости Армении отмечается 21 сентября. Поскольку в этом году он попадает на вторник, правительство страны объявило понедельник 20 сентября нерабочим днём. Жители Армении по этому случаю будут отдыхать четыре дня подряд.

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