Таллин, 8 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Всевозможные реформы системы электроснабжения жителей Эстонии, а также настойчивое желание местных политиков отказаться от поставок электроэнергии из России и Белоруссии приведут к тому, что эстонцы вернутся в «темные времена». Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Он констатировал, что за год цены на электроэнергию в Эстонии выросли на 40%: «Судя по развитию событий, это далеко не предел, и помимо высоких тарифов нам предстоит столкнуться с дефицитом электроэнергии, то есть отключением потребителей от сети».

Чаплыгин напомнил, что рост цен на электроэнергию сопровождается сокращением использования для ее производства горючего сланца. Дешевое местное топливо для электростанций всегда помогало Эстонии сдерживать рост цен, заявил Чаплыгин, но растущие пошлины на выбросы углекислого газа СО2 делают использование сланца нерентабельным.

«Поскольку серьёзной альтернативы сланцу нет, мы всё больше зависим от импорта электроэнергии, а это дороже», — пишет он.

Помимо высоких цен, импорт электроэнергии чреват для Эстонии ещё одной проблемой: её поставки из-за границы нестабильны. Любая авария на линии грозит Эстонии отключением от сети. Кроме того, поставки из-за границы зависят от очень многих факторов. Например, недостаток воды на гидроэлектростанциях Скандинавии способен привести к перебоям.

«Но самое «веселое» начнется, когда Эстония отключится от белорусско-российской энергосистемы БРЭЛЛ», — убежден публицист.

Во-первых, через БРЭЛЛ в течение долгих десятилетий осуществляется синхронизация электросетей региона. Во-вторых, российское электричество помогает компенсировать перебои в поставках с Запада. В 2025 году этой возможности Эстония лишится, напомнил Чаплыгин

Подводя итоги своих размышлений, эстонский журналист написал: «Если к 2025 году Эстония не найдет ответа на все поставленные выше вопросы, нам грозит темное в буквальном смысле этого слова будущее: непомерно высокие цены, перебои в сети и веерные отключения электричества в часы пиковых нагрузок».