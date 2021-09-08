Казань, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В столице Татарии временно приостанавливают работу пункты вакцинации, развернутые около станций метро. Соответствующую информацию распространила 8 сентября пресс-служба мэрии.

И А REGNUM Вакцинация

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«С 9 сентября пункты вакцинации у станций метро временно приостанавливают работу. Связано это с похолоданием. Если потеплеет, пункты возобновят свою работу», — говорится в сообщении.

На 8 сентября в Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1 млн 24 тыс. 623 человека, из них вторую прививку получили 878 654 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 9 сентября минимальная температура воздуха в течение суток составит +8…+10 градусов, максимальная — около +15.

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