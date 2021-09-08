Москва, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. У экономики России есть в запасе 10 лет, чтобы перестроиться и снизить зависимость от экспорта углеводородов. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Курс в экономике

«По оценкам, лет десять вполне имеется для того, чтобы, пользуясь нашими преимуществами, использовать их для того, чтобы наша экономика была меньше зависима от углеводородов», — сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что за этот период работающим в этой сфере компаниям следует переводить свой бизнес в новые сектора экономики. Государство же должно перестроить свои инвестиционные планы и программы.

«И тогда у нас появится новый пласт, новый сектор экономики, который позволит нам нивелировать ту глобальную тенденцию, которая сейчас идет по снижению углеродной зависимости. И те ресурсы, которые у государства сегодня есть, они будут направляться в первую очередь в эти новые сектора экономики для того, чтобы создавались новые рабочие места», — подчеркнул министр.