Силуанов: у России есть 10 лет, чтобы снизить зависимость от углеводородов
Москва, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. У экономики России есть в запасе 10 лет, чтобы перестроиться и снизить зависимость от экспорта углеводородов. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
«По оценкам, лет десять вполне имеется для того, чтобы, пользуясь нашими преимуществами, использовать их для того, чтобы наша экономика была меньше зависима от углеводородов», — сказал Силуанов.
Глава Минфина отметил, что за этот период работающим в этой сфере компаниям следует переводить свой бизнес в новые сектора экономики. Государство же должно перестроить свои инвестиционные планы и программы.
«И тогда у нас появится новый пласт, новый сектор экономики, который позволит нам нивелировать ту глобальную тенденцию, которая сейчас идет по снижению углеродной зависимости. И те ресурсы, которые у государства сегодня есть, они будут направляться в первую очередь в эти новые сектора экономики для того, чтобы создавались новые рабочие места», — подчеркнул министр.