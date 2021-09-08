Афины , 8 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Греции школьники всех классов смогут пройти бесплатные самодиагностические тесты на COVID-19 начиная с 8 сентября, передает AMNA.

Флаг Греции

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Тесты будут доступны до пятницы, 17 сентября, в аптеках по всей стране.

Сейчас для школьников, которые еще не были вакцинированы, два раза в неделю (по вторникам и пятницам) требуется проходить самотестирование. Привитым школьникам не нужно проходить эту проверку.

Школы в Греции откроются в понедельник, 13 сентября.