Рига, 8 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Латвии резко ухудшилась, причина — в низких темпах вакцинирования местного населения. Об этом заявил на заседании правительства страны министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщил портал Diena.

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Сообщается, что в Латвии один из самых низких показателей вакцинации в Европейском союзе. Если в большинстве стран Западной Европы привито более 70% населения, то в Латвии к 6 сентября первую дозу вакцины получили всего 46% населения.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал нынешнюю вспышку коронавируса «пандемией среди непривитых». По его словам, 80% заболевших — не привиты или привиты частично, более 90% оказавшихся в больницах — не привиты, а все случаи смерти — только среди непривитых.

Количество пациентов в тяжелом состоянии за неделю выросло на 75%, увеличилось также количество летальных случаев, констатировали в минздраве республики.