Бишкек, 8 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в 2020 году промышленное производство в Киргизии сократилось на 6,6% по сравнению с 2019 годом — до 325 млрд сомов (279,7 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

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При этом продукцию на сумму 171 млрд сомов (147,2 млрд рублей) произвело предприятие, занимающееся разработкой крупнейшего киргизского золотого месторождения «Кумтор».

Уменьшение объемов промпроизводства наблюдалось практически по всем видам деятельности, за исключением производства фармацевтической и химической продукции, где выпуск вырос в два раза и на 40%, соответственно

В сфере добычи полезных ископаемых объемы производства сократились на 22,4%, в текстильном, одежном и обувном — на 22% и в обрабатывающих — на 7,2%.

Сокращение объемов выпуска продукции в сфере производства продовольственных товаров, напитков и табачных изделий обусловлено падением производства сахара — на 42%, растительных и животных масел — на 25%, муки — на 15%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 5%.