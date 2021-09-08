Москва, , 14:25 — REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, также прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, который должен был быть посвящен развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Евгений Зиничев Https://vk.com/chibis.andrey

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«Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что кинорежиссер находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России

Помимо того, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем ТГ-канале, что режиссер при этом также погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, о которой стало известно ранее.