Минск, 8 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Представительство Евросоюза в Минске 8 сентября «заявило демарш Министерству иностранных дел Республики Беларусь в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Белоруссии в Европейский союз». Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении представительства европейского интеграционного объединения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Читайте новости сюжета: Дипломатические скандалы

По оценке Европейской службы внешних действий, «наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Белоруссии в ЕС не является отражением неспособности властей Белоруссии соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми».

Также читайте новости сюжета: Миграция, гражданство, паспортизация

«Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Белоруссии прекратить эту практику, — сказано в документе. — Нерегулярная миграция не может быть предметом торга».

Представительство ЕС отметило, что с октября 2020 года, когда Совет ЕС принял заключения о ситуации в Белоруссии, власти постсоветской республики были «полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений».

Читайте экспертные комментарии сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

В заявлении подчёркнуто: «Европейский союз по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Белоруссии при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека».

Читайте аналитику сюжета: Восточное партнерство