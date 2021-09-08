Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал официальные соболезнования в связи с трагической гибелью при спасении человека главы МЧС России, генерала-армии Евгения Зиничева.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернтор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Евгений Николаевич родился в Ленинграде. Получил образование в родном городе. Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, — отметил губернатор Северной столицы. — В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе».

По словам Беглова, гибель Евгения Зиничева — «это огромная потеря для России и для Санкт-Петербурга».

«Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту», — добавил губернатор Петербурга и выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Евгения Зиничева, всем спасателям России.

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Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1984 по 1986 год служил на Северном флоте на острове Новая Земля. С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР, а с 1991 года — в органах государственной охраны. Зиничев прошел обучение на двух факультетах Санкт-Петербургского института бизнеса и права: экономическом и «финансы и кредит». В 2013 году прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба. В 2016—2018 годах Зиничев был заместителем директора ФСБ России. В 2018 году его назначили главой МЧС. С 2020 года Зиничев — генерал армии.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске при исполнении служебного долга. Он находился на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС пытался спасти жизнь оператора, сорвавшегося со скалы.