Москва, 8 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Для многих граждан России ситуация с ценами на основные продукты питания стала по-военному тревожной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Минпромторга РФ о том, что в России стабильная ситуация с ценами.

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«Сообщения о ценах на продукты питания уже воспринимаются как сводки с фронта, — сказал Ордов. — Для многих граждан ситуация с ценами на основные продукты питания стала по-военному тревожной и влияющей на привычный ассортимент приобретаемых в магазине продуктов. От госорганов неприятный сюрприз роста цен стал требовать почти военной хитрости в «борьбе» с продавцами. Произошла удивительная вещь — по разные стороны баррикад встали производители, продавцы, потребители и регуляторы. Вместо того, чтобы объединиться и встроиться в единую государственную экономическую политику, все эти группы перекидывают проблему роста цен, как горячую картофелину, из рук в руки. «Ситуация в целом стабильная», — заявляет представитель Министерства промышленности и торговли, а вот ЦБ РФ утверждает, что инфляция сейчас ускорилась до 6,8% в годовом выражении в среднем по экономике».

Ордов подчеркнул, что ожидания роста цен на продуктовом рынке хоть и снизились, но остаются двухзначными.

«Недовольство производителей ростом у них себестоимости отразится на ценах на продукцию, и лишь вопрос времени, причем вряд ли отдаленного, когда «стабильность» нового урожая сменится традиционным сезонным повышением цен, но уже с новых более высоких уровней весны-лета 2021 года, — сказал Ордов. — Мировой тренд роста цен на основные биржевые товары сельского хозяйства остается, хотя пики инфляционного роста пройдены. Оснований для сохранения стабильности на рынке продовольствия немного, хотя поводов ожидать нового «морковного казуса» действительно оснований нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после незначительного снижения мировых цен на основные виды продовольствия в первые летние месяцы, в августе они снова начали расти.