Рига, 8 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Во вторник, 7 сентября, 27 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока пытались незаконно перебраться на территорию Латвии из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Государственная погранохрана Латвии, отметив, что задержанных в итоге по факту нарушения границы нет.

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С момента введения чрезвычайной ситуации 10 августа нынешнего года на латвийско-белорусской границе пресечены попытки 1 005 человек незаконно пересечь границу. Большинство из таких лиц было возвращено на территорию Белоруссии, отмечается в сообщении. Лишь по гуманным причинам через границу были пропущены 25 человек, которые дожидаются решения о своей дальнейшей судьбе в лагере для перемещённых лиц.

Режим чрезвычайной ситуации, введённый Латвией в приграничных с Белоруссией районах, наделил пограничные и правоохранительные органы страны правом отказывать мигрантам в приеме заявлений об убежище и выдавливать их обратно в Белоруссию с применением всех возможных средств.

Ранее глава МВД Латвии Мария Голубева заявила, что в случае с нелегальными мигрантами, которые идут со стороны Белоруссии, у стран Евросоюза должна быть четкая позиция, «что мы не пропускаем через свою границу, не даем создать этот искусственной маршрут миграции».