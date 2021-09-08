Москва, 8 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Вынуждать сырьевые компании направлять свои доходы в новые сектора экономики нецелесообразно. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

Таким образом глава города выступил против предложения министра финансов России Антона Силуанова, который выступая незадолго до него предложил направлять доходы с продажи сырья в развитие новых направлений экономики страны.

«Важно не только прибыль крупных сырьевых компаний направлять в другие сектора. Мне кажется, это утопия. Они не будут направлять в другие сектора. Но нужно стимулировать, чтобы они перерабатывали свое сырье. Для этого нужно выстраивать налоговую систему, которая бы стимулировала переработку. Это и должно создать поток стимулов для глубокой переработки», — сказал Собянин.