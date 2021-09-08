Джакарта, 8 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Индонезии выявлено 132 823 активных случая COVID-19, сообщает Kompas.

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Согласно полученным данным, на сегодняшний день число носителей коронавируса в Индонезии достигло 4 147 365 человек.

В общей сложности правительство Индонезии исследовало 330 852 336 образцов от 22 513 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6731 случай заражения коронавирусом.