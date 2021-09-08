Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Немецкая тюнинговая компания G&B Design представила модернизированную версию широкофюзеляжного Mercedes G-Class. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале фирмы.

G&B Design G-Boss

Новинка получила название G-Boss. Автомобиль укомплектован рельефным капотом с острым передним фартуком, обновлённой радиаторной решёткой, затонированными фарами, а также чехлом запасного колеса и корпусами боковых зеркал из карбона.

Также модель выделяется компактным и стильным спойлером на крыше со светодиодной полосой.

Салон машины обтянут чёрной кожей, с которой контрастируют желтые ремни безопасности и такого же цвета декоративная строчка на креслах. На потолке тюнеры добавили светящуюся надписью G-Boss.

В технической части никаких новшеств нет.

Ранее компания Mercedes-Benz представила в Мюнхене внедорожник C-Class All-Terrain 2022 модельного года с индексом C 220 d.

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