Представлена новая версия Mercedes G-Class
Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Немецкая тюнинговая компания G&B Design представила модернизированную версию широкофюзеляжного Mercedes G-Class. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале фирмы.
Новинка получила название G-Boss. Автомобиль укомплектован рельефным капотом с острым передним фартуком, обновлённой радиаторной решёткой, затонированными фарами, а также чехлом запасного колеса и корпусами боковых зеркал из карбона.
Также модель выделяется компактным и стильным спойлером на крыше со светодиодной полосой.
Салон машины обтянут чёрной кожей, с которой контрастируют желтые ремни безопасности и такого же цвета декоративная строчка на креслах. На потолке тюнеры добавили светящуюся надписью G-Boss.
В технической части никаких новшеств нет.
Ранее компания Mercedes-Benz представила в Мюнхене внедорожник C-Class All-Terrain 2022 модельного года с индексом C 220 d.
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