Москва, 8 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Масштабную DDoS-атаку на российскую IT-компанию «Яндекс» можно рассматривать как угрозу информационной инфраструктуре в масштабах страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

Кибербезопасность

«Это обусловлено несколькими факторами: рассмотрение «Яндекса» в качестве транслятора информации в общенациональном масштабе; включение ряда программных продуктов «Яндекс» в Реестр российского программного обеспечения и, как следствие, — рекомендации по их установке в информационных системах государственных органов и учреждений; использование Яндекс-сервисов при реализации экспериментальных правовых режимов с применением технологий искусственного интеллекта и др.

Можно предположить возвращение депутатов Государственной думы к рассмотрению законопроектов о признании «Яндекс» стратегически значимым объектом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самую крупную в истории российского интернета кибератаку отразила компания «Яндекс».

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