Москва, 8 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Рыночная экономика в чистом виде несостоятельна как модель. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Peggy Marco Рост экономики

По словам главы Минфина, развитие возможно только, когда государство направляет процесс и оказывает поддержку экономике.

«Мне кажется, мировая это тенденция — все поняли, что рыночной, либеральной экономики без направляющей функции государства не получается, нужна поддержка бизнеса по этим направлениям», — сказал Силуанов.