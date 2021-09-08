Рига, 8 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Детская клиническая университетская больница Латвии готовит план на случай, если маленьких пациентов с коронавирусом станет значительно больше. Об этом сообщило радио Latvijas Radio со ссылкой на руководителя больницы, профессора Даце Гардовску.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По ее словам, госпитализированных детей может стать больше, поскольку большинство подростков от Covid-19 не привиты. Начало нового учебного года и периода простудных заболеваний тоже сыграют свою роль. Профессор также отметила, что в Латвии все еще вакцинировано мало взрослых, что серьезно влияет на риск заболеть для детей внутри семьи.

Надо считаться, что течение болезни может быть очень разным, и дети в больницы могут попадать в непредсказуемом количестве, заявила врач.

Гардовска заявила, что проблема есть и у маленьких пациентов с хроническими заболеваниями: «Сейчас будут и другие осенние инфекции. В прошлом году дети сидели дома и не болели гриппом. В этом же году ситуация кардинально другая», — подчеркнула она.