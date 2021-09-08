Москва, 8 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Российская валюта, которая дешевеет с начала недели, отметилась на минимумах конца августа в начале торгов 8 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Подтвердив пробой уровня 73 руб., пара доллар/рубль поднялась в район 73,37 руб. Теперь следующая цель быков по доллару проходит в области 73,50 руб. Против рубля играет несколько факторов.

Во-первых, американская валюта продолжает укрепляться, отыгрывая потери прошлой недели. Дополнительную подпитку доллар получил со стороны ястребиных комментариев представителя Федрезерва США Джеймса Булларда, который настоял на необходимости начать сворачивание стимулов «несмотря ни на что».

Во-вторых, в сегменте рисковых активов господствуют продавцы. Причем настроения ухудшились с наступлением среды — уклонение от рисков наблюдается повсеместно, что негативным образом сказывается на самочувствии нашей валюты.

В-третьих, нефть, которая подорожала в Азии, отступает с начала торгов на российских площадках, также поддавшись общему негативу. Если грядущая статистика из США отразит увеличение запасов энергоносителей, давление на Brent только усилится в ближайшие дни.

В связи со всем вышеперечисленным следует ожидать сохранения оборонительной позиции рубля в ближайшее время. В случае прохождения упомянутой зоны 73,50 руб. фокус внимания игроков сместится к отметке 74 рублей», — считает эксперт.

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