Москва, 8 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Введённые Украиной 1 сентября ограничения для передвижения через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами приведут к резкому росту коррупции в Молдавии. Об этом 7 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Молдавия и Приднестровье

Напомним, Киев с 1 сентября запретил въезд на территорию Украины автомобилей с государственными номерами ПМР, мотивировав это «уважением территориальной целостности Молдавии».

«Самые большие проблемы будут у простых людей. Они покупали машины, ставили на них приднестровские номера. И вдруг теперь внезапно понимают, что смогут ездить лишь по территории около 200 км в длину и от 6 до 40 км в ширину», — заявил эксперт.

Он выразил сомнения в готовности молдавских ведомств без очередей выдать молдавские госномера десяткам тысяч человек, живущим в Приднестровской Молдавской Республике. Молдавия — одна из самых коррумпированных постсоветских республик, отметил эксперт.

«Помимо очередей, начнутся поборы. Несомненно, все будет поставлено на денежные рельсы. Хочешь получить номера раньше — плати, тебе их вынесут через чёрный ход. Не хочешь платить — постой месяца два в очереди» — отметил Соин.