Москва, 8 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Для привлечения инвестиций в региональную экономику в России необходимо развивать крупные города. Об этом 8 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По накатанной инвестиции не будут расти. В обычной городской, региональной экономике такого не будет», — сказал глава города.

По его словам, уже сейчас необходимо думать, как создать почву для инвестиций в том или ином субъекте РФ.

«Для этого нужно укрупнение регионов, и концентрация населения, развитие больших городов. Без этого мы никаких инвестиций не получим», — заявил Собянин.