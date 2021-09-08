Москва, 8 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ядерный энергоблок БРЕСТ-300, который строится в рамках проект «Прорыв» государственной корпорации «Росатом», может быть запущен в 2026—2027 гг. Об этом 8 сентября рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24».

Фонд Росконгресс Алексей Лихачев

"Я очень надеюсь, что этот реактор начнет давать электричество в сеть в 2026—2027 гг. С точки зрения атомной энергетики — это даже не завтра, это сегодня», — сказал он.

Кроме того, Лихачев отметил, что Росатом делится своими новыми технологиями с партнерами из-за рубежа, а также прорабатывает «тиражирование этих технологий у них в 2030-х годах».

Отметим, строящийся уникальный ядерный энергоблок БРЕСТ-300 создается в рамках проекта «Прорыв» по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива.