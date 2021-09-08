Краснодар, 8 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагической гибелью министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева 8 сентября выразили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Не могу поверить в случившееся. Сегодня в Норильске произошла трагедия. На межведомственных учениях, спасая жизнь человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Мы были знакомы много лет, общались и часто взаимодействовали по работе. Он неоднократно приезжал к нам на Кубань во время ЧС — пожаров и наводнений. Профессионал с большой буквы. Глубокие соболезнования родным, близким и всему составу МЧС», — написал в соцсетях Кондратьев.

Копайгородский назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой, отметив, что это был человек чести, несгибаемой воли, исключительно компетентный.

«Евгений Николаевич неоднократно посещал Сочи, инспектировал подготовку к крупным событийным мероприятиям, контролировал пожарно-тактические учения. Он навсегда останется в наших сердцах как высочайший профессионал своего дела, талантливый руководитель, умеющий принимать самые серьёзные и ответственные решения! От имени всех жителей города Сочи выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного, желаю терпения и мужества в это тяжёлое скорбное время! Светлая память Евгению Николаевичу Зиничеву!», — написал Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске при спасении человека.