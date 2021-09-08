Подгорица, 8 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Интронизация митрополита Черногорско-Приморского может пройти и в другом месте, не только в Цетиньском монастыре, но это возможно лишь во время оккупации. Так митрополит Иоанникий ответил 7 сентября на вопрос сербских журналистов о том, почему для Сербской православной церкви так важно было провести интронизацию именно в Цетиньском монастыре, несмотря на все угрозы черногорских националистов.

(сс) Sailko Цетинский монастырь. Черногория

«Мне кажется, что мы не оккупированная страна, что мы свободная страна, у которой есть свои порядки, и что закон защищает всех граждан», — рассказал Иоанникий в эфире телеканала РТС.

Митрополит напомнил, что митрополия Черногорско-Приморская веками заседает в Цетиньском монастыре, и поэтому естественно, что интронизация каждого нового митрополита проходит именно в этом месте.

Напомним, что ранее черногорские националисты настаивали на переносе интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникий в Подгорицу, так как они считают Цетине центром неканонической «Черногорской православной церкви». В день интронизации 5 сентября националисты устроили в Цетине беспорядки, произошли столкновения демонстрантов с полицией.