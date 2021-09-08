Ростовская область, 24 ноября, 2014, 12:44 — ИА Регнум. Очередным поражением завершился матч футбольных команд «Ростов» и «Торпедо» в минувшие выходные. Правда, на этот раз донская команда проиграла на выезде не всухую и попыталась побороться за ничью. Как отметили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 24 ноября, подопечные Игоря Гамулы понесли потерю на тренерском мостике — наставник начал отбывать пятиматчевую дисквалификацию, наложенную Контрольно-дисциплинарной комиссией РФС.

Прокомментировал матч, завершившийся со счетом 2:1 в пользу московского соперника, старший тренер «Ростова» Александр Маслов: «Очень сложный матч. Игра была фактически за шесть очков, и обе команды очень хотели победить. Считаю, в первом тайме мы владели инициативой, у нас были неплохие моменты, однако единственная ошибка при „стандарте“ обернулась пропущенным голом. В начале второй половины еще раз грубо ошиблись у своих ворот. При счете 2:0 пришлось рисковать и вынужденно оголять тылы. По такой игре соперник мог забить еще, но нас выручил Плетикоса. В концовке перешли уже на навал. Мог забить Бухаров, в штангу попал Торбинский, который и сократил счет. В конце старались спасти матч, но времени отыграть второй мяч нам не хватило», — заключил Масалов.

После игры рейтинг желто-синих вновь упал, и команда опустилась на 15-ую строчку в турнирной таблице. Теперь футболистов ожидают домашние поединки с пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом», которые состоятся до зимней паузы.

Отметим, что в донском клубе сложилась непростая финансовая ситуация. По информации официального сайта болельщиков «Ростова», игрокам не платят зарплату уже около пяти месяцев. Кроме того, мешает показать качественный футбол и отсутствие премиальных, как за игры прошлого сезона, так и за игры этого. По словам голкипера «Ростова» Стипе Плетокосы, финансовый кризис футболистов заставляет их забросить тренировки и дать себе неделю выходных. Эту ситуацию рассмотрят сегодня на совещании в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре «Ростов» покинул черногорский специалист Миодраг Божович. Под его руководством донской клуб дебютировал в Лиге Европы УЕФА, тем самым показав самый лучший результат в истории команды. Сейчас Божович тренирует московский «Локомотив».