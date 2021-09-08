Москва, 8 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, о которой стало известно ранее. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата», — сказал представитель Кремля.

Отметим, ранее свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос»Дмитрий Рогозин.