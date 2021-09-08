Сеул, 8 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус был выявлен у 11 человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей, прибывшие в Южную Корею в период с 17 августа по 5 сентября.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1383.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2050 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 265 423.

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