Симферополь, 8 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего 8 сентября.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Потрясен известием о трагической гибели министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Нет слов, чтобы выразить всю боль утраты. Это невосполнимая потеря. Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, скорблю вместе с вами!» — написал в соцсетях Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске Красноярского края при спасении человека.