Таллин, 8 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Керсти Кальюлайд в четверг, 9 сентября, начнет государственный визит в Кению, который станет ее последним визитом такого уровня на посту президента Эстонии. Об этом сообщила президентская канцелярия.

President.ee Керсти Кальюлайд

Это первый государственный визит президентов Эстонии в африканскую страну. Основной темой визита станут торговая дипломатия и продвижение интересов эстонских компаний в Африке.

«Столица Кении Найроби — сердце экономической жизни всего африканского континента, и многие эстонские предприятия хотят расширить там свое присутствие. Для наших предприятий это, так сказать, стартовый трамплин, в некоторых местах — открывание двери, налаживание контактов в ведомствах», — сообщила Кристель Энгман из иностранного отдела канцелярии президента Эстонии.

Она добавила, что Кения также является одним из основных центров дипломатической жизни в Африке, в котором находятся штаб-квартиры и представительства многих международных агентств.

Эстония может оказать Кении поддержку в сферах образования и электронного управления государством, считают в президентской канцелярии.